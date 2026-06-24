Eran las 11:00 de la mañana, cuando Martín Teodoro Huayra Huanhuayo (37), se encontró con la muerte. El trabajador confiado quiso pasar un agujero que estaba en medio del camino y la motocarga que conducía se volteó, lo aplastó y terminó cayendo a un riachuelo.

El padre de familia murió en una trocha carrozable ubicada en la margen izquierda de la Carretera Central, en el sector Barrio Puente Nuevo del distrito de San Jerónimo de Tunán, en Huancayo.

De acuerdo con las primeras investigaciones de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT), Martín Huayra, creía que podía pasar el hueco, e intentó hasta en tres ocasiones cruzarlo, pero por el peso de la carga, terminó despistándose.

Heridos

Lamentablemente el conductor no pudo reaccionar ni salir a tiempo y su cuerpo quedó dentro del riachuelo. Policías de San Jerónimo y peritos de la Upiat realizaron las diligencias para el recojo del cadáver del infortunado que era natural de Nuevo Occoro, en Huancavelica, pero vivía en San Pedro de Saño, en Huancayo.

Los agentes mencionaron que la unidad no contaba con SOAT y la víctima no tenía licencia de conducir.