Una madre de familia fue brutalmente golpeada por su pareja durante la madrugada en el barrio Palia, en la provincia de Concepción, región Junín.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:34 horas, cuando serenos y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) recibieron una llamada de emergencia que alertaba sobre una agresión en el pasaje San Antonio de Padua.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a Helen Deyli, de 32 años, con sangrado abundante en la nariz, producto de un fuerte golpe que —según la denuncia— fue propinado por su pareja Edson Sierra Ramón, de 35 años.

Agresor huyó al notar la presencia policial

De acuerdo con el testimonio de la víctima, la agresión se habría originado por celos del sujeto, lo que desencadenó una discusión que terminó en violencia física.

Cuando los agentes llegaron al lugar para intervenir, el presunto agresor huyó rápidamente, aprovechando la oscuridad de la zona y logrando escapar antes de ser detenido.

Las autoridades iniciaron las diligencias para ubicar al sujeto denunciado por agresión contra su pareja.

Víctima fue trasladada a centro de salud

Tras la agresión, Helen Deyli fue evacuada al servicio de emergencia del centro de salud David Guerrero Duarte, en Concepción.

El médico de turno diagnosticó policontusiones y traumatismo del hueso nasal, debido al fuerte golpe recibido.

La víctima presentaba hemorragia nasal abundante. Su casaca estaba manchada de sangre, al igual que un trapo que utilizaba para intentar contener el sangrado.

Posteriormente, fue trasladada a la comisaría de Concepción para presentar la denuncia correspondiente contra su agresor.

Junín registra miles de denuncias por violencia familiar

La región Junín figura entre las zonas con mayor número de denuncias por violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.

Según datos de las fiscalías especializadas, durante 2025 se atendieron 8.193 casos de este tipo en la región.

Entre las provincias con mayor incidencia destacan:

Huancayo , con la mayor cantidad de denuncias

, con la mayor cantidad de denuncias Chupaca

Jauja

Las agresiones físicas y psicológicas representan el 87% de los casos registrados.

En muchos procesos, una denuncia puede tardar entre seis y siete meses, e incluso hasta un año y medio, dependiendo de la investigación y el proceso judicial.