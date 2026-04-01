El Poder Judicial del Perú condenó a nueve años de prisión efectiva a Armando Maita Mejico (42), tras hallarlo responsable del delito de actos de connotación sexual en agravio de una menor de edad en la provincia de Jauja.

De acuerdo con la investigación realizada por la Ministerio Público del Perú, el sentenciado habría mantenido conductas reiteradas de hostigamiento hacia la menor de 12 años, incluyendo el envío de mensajes inapropiados a su dispositivo electrónico y el ofrecimiento de dinero para mantener contacto.

Durante el juicio, la fiscal Lilibeth Cuadrado Rojas presentó como principales pruebas el testimonio de la víctima, la denuncia de su madre y los mensajes encontrados, elementos que fueron determinantes para que el juzgado emitiera la sentencia condenatoria.