Rodolfo Villagaray B. (61) fue condenado a nueve años de prisión efectiva tras ser hallado responsable del delito contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos indebidos en agravio de una niña de 10 años, en la provincia de Tarma.

La sentencia fue emitida por el Segundo Juzgado Penal Colegiado Transitorio Subespecializado en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo, luego de que la Fiscalía Provincial Especializada en Violencia sustentara con pruebas la responsabilidad del acusado.

De acuerdo con la tesis fiscal, los hechos ocurrieron el 24 de noviembre de 2023, cuando la menor acudió sola a la librería del sentenciado para recoger unas hojas impresas. En ese contexto, el hombre aprovechó la situación para realizar tocamientos indebidos y actos de connotación sexual. Antes de que la niña se retirara, le habría ofrecido dinero para que no revelara lo sucedido.

Esa misma noche, la menor contó lo ocurrido a su madre, quien denunció el caso ante la Comisaría de Tarma. Durante el juicio, la declaración de la víctima en cámara Gesell fue uno de los principales medios probatorios que permitió acreditar el delito.

El sentenciado será trasladado al establecimiento penitenciario de Tarma, en cumplimiento de la orden de captura emitida tras la condena.