Cuando cruzaba la pista, quizás ya camino a su casa, Hugo Clemente Casas Arroyo (77), fue atropellado por un vehículo, cuyo chofer se dio a la fuga. El hecho ocurrió a las 19:20 horas del martes en la avenida Los Héroes, cerca al grifo Primax, en Chupaca.

Testigos informaron a la Policía que la víctima, que se dedicaba a vender tamales, fue atropellado por un automóvil, cuyo conductor lejos de socorrerlo lo abandonó en el lugar. Los vecinos alertaron a la policía y serenos que trasladaron al herido al centro de salud de Chupaca, donde indicaron que estaba politraumatizado; sin embargo, falleció en el nosocomio.

La Policía realiza las diligencias para identificar y capturar al irresponsable chofer, implicado en homicidio culposo con fuga. En tanto, el cadáver del infortunado fue llevado a la morgue. El caso está a cargo de la Upiat.