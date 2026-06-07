Agentes de la Policía de Carreteras detuvieron a un ciudadano que transportaba 50,000 soles en efectivo sin poder justificar su procedencia legal. La intervención se registró cerca de las 09:45 horas de ayer sábado a la altura del kilómetro 1019 de la carretera Piura-Sullana.

Según los efectivos, al realizar la inspección D.E.Y.A (44 años) llevaba oculto dentro de una mochila la fuerte suma de dinero.

Al no contar con ningún tipo de documentación fiscal o bancaria que acreditara el origen lícito de los fajos de billetes, el hombre fue arrestado de inmediato bajo los cargos del presunto delito de lavado de activos, en la modalidad de transporte de dinero.

Ante esta situación, el hombre fue puesto a disposición de la Unidad Especializada de Lavado de Activos de Piura, donde iniciaron las diligencias de ley para determinar la procedencia del dinero.