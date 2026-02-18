Una madre de familia perdió la vida tras ser atropellada por un vehículo que habría invadido el carril contrario en el distrito de Sapallanga, provincia de Huancayo.

La víctima fue identificada como Norma Vilca, madre soltera de cuatro hijos, quien se dirigía al colegio Chinchaysuyo, donde estudia el menor de ellos, cuando fue embestida por el automóvil de placa W1G-453. Según testigos y familiares, el conductor habría estado en aparente estado de ebriedad al momento del accidente.

De acuerdo con la versión de la familia, el vehículo circulaba en sentido contrario cuando impactó a la mujer que caminaba por la zona. “Un mareado borracho ha matado a mi sobrina”, expresó entre lágrimas una de sus tías, exigiendo justicia.

El conductor fue identificado como Cristhian Rojas y quedó intervenido para las diligencias correspondientes, mientras las autoridades investigan las circunstancias del atropello.

La muerte de Norma Vilca ha causado profunda consternación en la comunidad, ya que deja en la orfandad a cuatro menores de edad.