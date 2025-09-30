El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tarma, encabezado por el juez Edgardo Diestra Vivar, tras el requerimiento del Ministerio Público, dictó siete meses de prisión preventiva para Alfredo Alexander Ballasco Mucha (26), como presunto autor del delito contra la vida el cuerpo y la salud y homicidio culposo agravado, en agravio de la menor Valeria Emily Ch.G. de 3 meses de nacida, quien perdió la vida el pasado 14 de setiembre en el distrito de Huaricolca en la provincia de Tarma.

Como se recuerda, aquel día el auto de placa A9M-066 que conducía Ballasco Mucha se despistó e impactó contra el cerro, dejando el trágico saldo. De acuerdo a las investigaciones preliminares la causa que habría desatado el fatal desenlace sería el sueño del chofer imputado que viajaba desde Satipo a Huancayo.

Según señaló el fiscal, el conductor realizó un trabajo de personal de seguridad en una fiesta durante la noche y luego de ello hizo el servicio de transporte. También señaló que el imputado no tenia experiencia para conducir en un viaje largo y además, no contaba con licencia de conducir.

También se le acusa al conductor de la unidad, de lesiones culposas agravadas en agravio de Isabel Gonzales Condezo, Ciro Martínez Rojas, Edison Taipe Mucha y Karen Gómez Gonzáles, quienes también viajaban en la unidad. La menor estuvo representada por su madre Karem Gómez Gonzales quien desde el accidente reclamaba justicia.

La prisión preventiva será computado desde el momento de su detención por delito flagrante (el pasado 14 de setiembre) y vence el 13 de abril del 2026 debiendo ser recluido en el establecimiento penitenciario de Tarma.

Aquel día, se registró otro accidente. La camioneta de placa CAW-338, con dos ocupantes cayó a un abismo de unos 150 metros en “San Pedro de Cajas y el conductor Clenio Antonio Yantas Valerio (38) falleció en el interior del vehículo.