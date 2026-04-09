La Quinta Fiscalía Penal de Junín, logró que se confirme la sentencia de 35 años de cárcel contra Carlos Huamán, Kevin Valer, Jesús Vásquez y Carlos Vásquez tras ser hallados responsables del delito de robo agravado con subsecuente muerte de una joven médico Alexandra Sobrevilla y el delito de banda criminal.

La fiscal Raquel Rojas y el fiscal superior Boris Olivera, detallaron que los condenados que formaron una banda criminal perpetraron los ilícitos con la modalidad de falso taxi, robando a personas que salían de reuniones o discotecas en Huancayo.

El 4 de mayo de 2024, habrían dado muerte a la médico para robarle un IPhone. La investigación fiscal determinó que la joven fue interceptada, agredida y despojada de su teléfono cuando abordó un vehículo conducido por uno de los implicados. Su cuerpo fue abandonado en un descampado de el distrito de El Tambo en la provincia de Huancayo.

La sentencia se sustentó en la planificación del delito, la coordinación entre los acusados y el móvil económico del crimen. Danny B. Yupanqui E. fue sentenciado a cadena perpetua