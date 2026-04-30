Con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Ejecutivo aprobó una transferencia de S/ 17 370 221 a favor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El objetivo es garantizar la operatividad de los órganos electorales en distintas etapas del proceso.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 070-2026-EF, que establece que los fondos provienen de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.

Este presupuesto permitirá cubrir la implementación y soporte de los Jurados Electorales Especiales en todo el país.

El dinero también será utilizado para la contratación y continuidad de personal bajo el régimen CAS, quienes tendrán a su cargo labores de supervisión y seguimiento durante el desarrollo de los comicios. Además, el titular del JNE deberá aprobar la distribución interna de estos recursos en un plazo de cinco días calendario.

De forma paralela, el Gobierno autorizó otra transferencia de hasta S/ 516 000 000 a favor de los gobiernos locales mediante el Decreto Supremo N.° 071-2026-EF.

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