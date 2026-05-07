La Segunda Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Superior de Justicia de Junín confirmó la condena de cadena perpetua contra Lucio Mercado Davirán, hallado responsable del delito contra la indemnidad sexual en agravio de su hijastra de 10 años, en la provincia de Concepción.

La Fiscalía Superior Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Junín sustentó en audiencia que existían suficientes pruebas para ratificar la sentencia impuesta en primera instancia en octubre del 2025. El fiscal adjunto superior Carlos Campuzano Carbajal señaló que la defensa del sentenciado no logró desvirtuar los elementos presentados por el Ministerio Público.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron desde el año 2019, cuando la menor era dejada sola en casa mientras su madre realizaba labores fuera del hogar. La víctima guardó silencio por varios años debido a constantes amenazas, hasta que en 2022 decidió contar lo sucedido a un amigo, quien alertó a sus familiares. Tras ello, el caso fue denunciado ante la Policía y se iniciaron las investigaciones correspondientes.

Con esta decisión, el Poder Judicial ratificó la pena máxima contra el sentenciado y dispuso su ubicación, captura e internamiento en un establecimiento penitenciario.