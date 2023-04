La Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) declaró persona no grata al congresista Edgar Reymundo, egresado de dicha institución, por pretender crear una universidad en Jauja. Esto no le ha caído bien al parlamentario que acusó a las autoridades de poner de pretexto este tema para ocultar incumplimientos de la gestión del rector Amador Vilcatoma.

Reymundo señaló que se había comunicado previamente con el rector de la UNCP para explicarle la naturaleza de su proyecto de ley, porque no pretende expropiar ningún terreno que le pertenezca a la comunidad universitaria para la creación de una nueva institución. Pero de nada valió: “Hay una motivación política y una salida facilista por parte de las autoridades universitarias. Hay gato encerrado, porque el motivo (de la protesta) fue el comedor universitario. Esa fue la razón por la cual los estudiantes tomaron el local”, dijo.

El rector de la UNCP, Amador Vilcatoma, prefirió no responderle directamente al parlamentario. Consultado sobre este pronunciamiento dijo que, en efecto, se había comunicado con el parlamentario previamente y que sobre ello informó al Consejo Universitario, “pero la mayoría manifestó que se debía declarar persona no grata, toda vez que ha perjudicado, ha hecho que los estudiantes se movilicen, tomen la ciudad universitaria. Fue propuesta de uno de los consejeros. Yo dije que no era el procedimiento pues ya se había disculpado, pero fue una decisión unánime y me tocaba acatar”.

Respecto a lo manifestado por Reymundo sobre el caso del comedor universitario, Vilcatoma dijo que hoy se reunirán en un Consejo Extraordinario para dar solución la plataforma de lucha presentada por los estudiantes.