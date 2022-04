Durante su intervención el congresista Edgar Reymundo remarcó lo siguiente. “Las protestas en Huancayo pusieron en jaque a su gobierno, le dieron tregua para que usted se disculpe por sus palabras. Con usted hemos conversado antes de dar el voto de confianza, este gobierno camina sin rumbo, está a tiempo de que el gobierno lo escuche, replantee, reconduzca y reoriente a favor de las necesidades más urgentes”. Agregó que, a pesar de las medidas del Estado, el precio del combustible sigue a S/20 así como los fertilizantes.

“Exigimos que se re enrumbe el camino del gobierno, hacia propuestas claras y acciones beneficiosas para nuestro pueblo, para toda nuestra nación, de lo contrario la única salida es que se vayan todos, empezando por los congresistas”, aseveró.

Finalmente, el parlamentario Ilich López se pronunció respecto al consejo y dijo que fue una reunión sin metas claras. “No hay fechas, no hay metas claras. Me preocupa que no hayan ingresado dirigentes que llamaron a las movilizaciones. Solo querían que los aplaudan, no existió critica, ni autocritica”, finalizó.

Cerrón pide una nueva Constitución en consejo

Durante su participación en el Consejo de Ministros Descentralizado en Huancayo el congresista de Perú Libre Waldemar Cerrón Rojas hizo hincapié en la instauración de una nueva Constitución Política. “Hoy tiene que ser un día histórico para el país, si queremos mejorar el país, tenemos que cambiar la Constitución Política. Hay que ser dueños de lo que producimos, la actual Constitución obstruye los derechos de la población y tiene que anularse. Hasta más allá de la victoria”, manifestó. Sin embargo, lo abuchearon durante su intervención. Algunos ministros también consideraron la propuesta.