El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sostuvo una reunión de trabajo con la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, así como con los congresistas Waldemar Cerrón y Silvana Robles, además de representantes parlamentarios de la región Junín, con el fin de evaluar mejoras técnicas y financieras que garanticen el desarrollo de la Nueva Carretera Central.

El titular del sector, Aldo Prieto, aseguró que en ningún momento se ha considerado la paralización del proyecto, reafirmando el compromiso del Ejecutivo con su continuidad. Señaló que se trabaja para optimizar las condiciones técnicas y financieras de esta obra estratégica.

Las autoridades coincidieron en fortalecer la sostenibilidad y eficiencia del proyecto, clave para la conectividad, el comercio y el desarrollo productivo del país. El MTC reiteró su disposición al diálogo y al trabajo articulado para impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de la población.