La Comisión de Transportes del Congreso de la República se comprometió a impulsar una ley que asegure y proteja los recursos destinados a la Nueva Carretera Central (NCC), elevando el proyecto a condición de prioridad nacional.

El acuerdo incluye un estricto cronograma de fiscalización para garantizar el presupuesto multianual desde 2026 y evitar retrasos que vuelvan a entrampar esta obra estratégica para el país.

El compromiso fue asumido tras una sesión de trabajo entre la Comisión Multisectorial de la NCC, liderada por el Gobierno Regional Junín, y la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Parlamento. Durante la mesa técnica, se expuso la urgencia de contar con un marco legal que blinde financieramente el proyecto y obligue al Ejecutivo a cumplir con los plazos y compromisos asumidos.

El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, fue enfático al señalar que no se tolerarán nuevas dilaciones administrativas.

Remarcó que la Nueva Carretera Central no es solo una obra regional, sino un eje clave para la competitividad logística del país, que beneficiará directamente a seis regiones de la macrorregión centro.

“La postergación de este proyecto es inaceptable para el desarrollo nacional”, advirtió.

Como resultado del encuentro, la Comisión de Transportes, presidida por Juan Carlos Mori, anunció que promoverá una iniciativa legislativa para elevar a rango de ley la protección de los fondos asignados a la NCC. Este mecanismo busca evitar futuros entrampamientos políticos o presupuestarios, independientemente de los cambios de gobierno.

Asimismo, se acordó establecer un cronograma riguroso de fiscalización. La comisión parlamentaria convocará periódicamente a ministros y altos funcionarios del Ejecutivo para que informen sobre el avance del destrabe del proyecto, la asignación de recursos y el cumplimiento de los plazos técnicos establecidos.

Desde el sector técnico, un representante de Provías confirmó que la NCC se encuentra en etapa de inversión y que, al contar con un trazo definido, el proyecto es viable tanto técnica como legalmente, descartando cualquier retroceso. Finalmente, se expuso el crítico estado de la actual Carretera Central.