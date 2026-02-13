La Asociación de Instituciones Folklóricas de Huaylarsh Antiguo y Moderno (AIFHAM) mostró un rechazo tajante en contra de la obligación de participar de los pasacalles que programan los organizadores de los concursos. Una de las primeras decisiones es no acudir al concurso de Huancán.

Reclamo. El secretario de AIFHAM, Pier Quispe Díaz, detalló que se envió oficios a las diversas organizaciones de concursos de huaylarsh, señalando que no se debe obligar a las delegaciones a ser parte de los pasacalles, por el maltrato a los bailarines e invitaciones programadas de sus padrinos.

“Nosotros autogestionamos nuestra economía, que nos ofrecen un desayuno, almuerzo. Y, ahora, nos predisponen a que parte de su competencia es hacer desfiles o pasacalles o nos condicionan con puntos, eso no lo vamos a aceptar porque hay concursos que acaban 4:00 a.m. y te piden pasacalle a las 6:00 de ese mismo día, eso maltrata al bailarín y peor todavía pueden ser asaltados”, señaló Quispe.

El dirigente añadió, que en Huancán, se buscaba condicionar una presentación por lo que decidieron no acudir a este concurso.

“Por unanimidad dijimos que ya no iremos a Huancán. Somos más de 65 elencos entre antiguo y moderno”, refirió.