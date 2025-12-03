“Es el mejor de su raza y cada vez que ingresa al galpón, las hembras se emocionan de tenerlo cerca para el apareamiento”, comenta, con una pícara sonrisa, la productora Doris Ospino.

Ella nos cuenta que por la preferencia de la que goza este ejemplar, en la Cooperativa de emprendedoras del anexo Hualahoyo en El Tambo, bautizaron al padrillo o semental del galpón, como “El Presicuy”, que además de mejorar la producción les genera muchas ganancias.

“Así como el presidente José Jerí está de moda, nuestro ‘Presicuy’ raza Perú, es el más querido por las hembras del galpón. Le gusta la cámara y hasta hace su bailecito de la máquina”, asegura Doris Ospino.

Mientras que, Elsa Sanabria, otra productora de la misma cooperativa refiere que el padrillo, escogido por ser el más grande, fuerte y joven es ingresado para el cruce con las cuyes hembras maltonas, y así se asegure buenas crías y ejemplares para la venta.

El mayor atractivo

El ejemplar será exhibido, el 7 de diciembre a los visitantes y turistas que gusten conocer de sus beneficios en el Primer Festicuy Caeh 2025, que se realizará el anexo de Hualahoyo en el distrito de El Tambo. En la feria también cocinarán diversos platos de la zona, como el cuy colorado, chactado, pachamanca y broaster.

Además podrán disfrutar del cuy fashion, el super feo, el peso pesado, el glotón, la minimaratón. Tombola y ‘buscando al zorrito’.

En Hualahoyo, las familias de la zona se dedican a la crianza de cuy es en sus viviendas, tienen hasta 80 cuyes por familia y abastecen al programa de alimentación escolar Wasi Mikuna. A los 5 meses están listos para el beneficio. La entrega será en 3 etapas según la cantidad de alumnos de las instituciones educativas. Tienen previsto, producir unas 450 carcasas de 700 gramos a un kilo. Por cada cuy les pagan un precio de 38 soles, un precio que les permite obtener ganancias y continuar el negocio, en beneficio de sus familias.

En Hualahoyo, existe una planta empacadora de cuyes al vacío, donde son envasados y luego distribuidos a instituciones educativas del distrito de El Tambo.

El consumo de carne de cuy aporta al organismo calcio, fósforo, zinc y hierro. Este último es necesario para combatir la anemia en los niños. Este alimento es recomendado por su alto contenido de proteínas (20.3 %) y bajos niveles de grasas (1.6 %), además de poseer omega 3, 6 y 9.