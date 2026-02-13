Claudio Alfonso Miranda Bravo, es el candidato al Senado con número 1 por el partido Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap), es natural de la región Ayacucho, pero radica en el distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo. Se dedica a las labores agrícolas así como medicina natural, que le sirven de sustento diario.

¿Cuál es su fuente de ingresos económicos?

Yo, mayormente me dedico a la agricultura y a la vez también soy técnico en medicina natural. Estudié en la Universidad Nacional de Trujillo.

¿Cuánto es lo que genera de ingresos productos de estas actividades?

Bueno, yo soy una persona que ya trabajo veinticinco años en el distrito Pichanaqui. Mi ingreso es mayormente de cinco mil soles mensuales, o a veces algo más.

Esa información no lo ha consignado ante el Jurado Nacional de Elecciones, ¿A qué se debe?

Ah, precisamente porque de la tienda donde yo trabajo el dueño es mi hijo. Entonces ya él me da un honorario. Eso lo he hecho público en mi hoja de vida.

¿Por qué el interés de ingresar al Senado?

Mi preocupación es por causa de la injusticia y por tanta desigualdad que vivimos en el país, porque yo soy una persona que tiene mucha humildad. Eso me preocupa de nuestro país.

Nos puede detallar, ¿Qué hará ingresando al Senado?

Mi plan es, precisamente, seguir la línea de lo que nosotros hemos tenido ya en el gobierno anterior del Frepap. Por ejemplo la carretera de cuatro carriles que viene de Lima hasta La Oroya. También tenemos la carretera Inter-Oceánica y también tenemos el aeropuerto. Todo ese trabajo que ha venido anteriormente (realizando) el Frente Popular Agrícola, nosotros queremos actualizarlo.

¿Cuál es el proyecto del Frepap para con el país?

Nosotros tenemos un plan de trabajo del partido. Es decir, resalta más que todo la agricultura. Porque nuestro ideario del partido dice bien claro que para que haya buena vida en el país, buena salud, tiene que haber la agricultura cien por ciento.

¿Cómo está financiando el Frepap esta campaña política?

Nosotros en el Frepap toda la vida hemos trabajado con nuestro propio recurso. Cada uno estamos organizados en nuestro barrio, en cada una de sus bases están organizándose.

¿A ustedes les cobraron en su partido para ser candidatos?

Cualquiera ingresa al partido, porque acá no se cobra bono ni otra cosa. Por ejemplo a mi para ser candidato no me cobraron. En otros partidos tienen que pagar de repente S/100 mil, S/80 mil, en este caso en nuestro partido nada me han cobrado.

Voy a invertir algo de S/20 mil, ese recurso mío lo he designado de mi trabajo en la agricultura y no tengo problema en ese tema.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA