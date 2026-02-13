Con un discurso centrado en la juventud, la meritocracia en el Estado y la defensa animal, Anjhela Prialé Condori, candidata con el número 4 por Podemos Perú, plantea redireccionar recursos públicos para educación y seguridad, además de reformas en la gestión pública.

Usted ha sido secretaria de Juventudes en el Movimiento Regional Unidos por Junín. ¿Cuáles son las principales necesidades que identificó en los jóvenes de la región?

El principal problema es el laboral. Muchos jóvenes terminan el colegio y no pueden estudiar una carrera técnica ni universitaria. Y los que sí logran culminar sus estudios no encuentran trabajo remunerado. Esos son los dos problemas más críticos.

¿Qué proyectos de ley impulsaría desde el Congreso para atender esta situación?

Acojo la propuesta de Podemos Perú de reactivar Beca 18. Antes había un promedio de 20 mil alumnos beneficiados y ahora solo 2 mil han podido acceder. Debemos devolverle el presupuesto que corresponde. Dinero hay en el Estado. El Congreso ha duplicado su presupuesto: de 850 millones ha pasado a más de 1400 millones. Ese excedente puede recortarse y destinarse a educación y seguridad ciudadana.

¿Estas reformas también incluiría cambiar la educación escolar y técnica?

Yo considero que debemos incluir cursos de gestión pública, finanzas y administración del Estado desde el colegio y en la formación técnica. Actualmente no preparamos a los jóvenes para asumir funciones en el aparato público. Si queremos mejores autoridades y funcionarios, debemos empezar por la formación. Necesitamos profesionales capacitados, con experiencia y meritocracia, no personas que ingresen por amiguismo. La educación debe orientarse también a preparar a quienes van a servir al país desde la gestión pública.

También trabajaste en contrataciones con el Estado, desde tu experiencia, ¿Qué falencias hay actualmente en ese sistema que lleva a sobrecostos, favoritismos y obras paralizadas?

El principal problema es el mal uso del recurso humano. No se respeta la meritocracia; muchas veces prima el amiguismo. Se contrata personas sin experiencia para dirigir municipios o gobiernos regionales. Eso genera direccionamientos y mala gestión. Es por ello que la formación en gestión pública debería incluirse desde el colegio y la educación técnica.

Usted realiza su campaña acompañada de su mascota, ¿qué propuestas lleva a la mesa en defensa de los animales?

Estoy en contra de que los animales estén encerrados. Se debe evaluar el cierre de los zoológicos a nivel nacional y reubicarlos en hábitats adecuados.Hay un mal uso del recurso público. Desde el Congreso corresponde fiscalizar.

