César Vásquez Caicedo, ingeniero de sistemas con amplia trayectoria en el sector privado, encabeza la lista de Renovación Popular a la Cámara de Diputados por Junín. En Conoce a tu Candidato, podcast de Correo, defiende su patrimonio, explica por qué Rafael López Aliaga quiere despachar desde Junín y cuestiona la viabilidad de la actual Carretera Central, proponiendo una ruta alterna de ejecución inmediata.

¿Qué busca llenar, a nivel personal, César Vásquez llegando al Parlamento?

Mi abuelo fue alcalde de Sicaya tres veces y mi padre rector de la UNCP; siempre he convivido con ellos cerca al pueblo. Hemos apoyado a organizaciones desde el sector privado, pero ahora que entro a la política, se pueden realizar cosas que siempre soñé.

Reporta ingresos anuales por S/ 170 mil, inmuebles por S/ 600 mil, vehículos por más de medio millón y hasta relojes por S/ 70 mil. ¿Cómo garantiza que no entrará al Congreso a favorecer intereses privados?

Yo trabajo desde los 18 años. He pasado por Pronamachcs, Registros Públicos y Sedam hasta estabilizarme en logística. A diferencia de los políticos convencionales que no declaran nada y terminan con casas y autos, yo declaré todo. Quiero que vean cómo entro y cómo salgo. Lo que ganaba en el sector privado es prácticamente lo mismo que ganaré en el Congreso; no estoy entrando para ganar más dinero.

Una de las propuestas más polémicas de su partido es trasladar la capital a Junín. ¿Es un plan serio o solo una promesa de campaña?

Es una propuesta real de descentralización. No se trata de traer todos los ministerios de golpe, lo cual sería logísticamente imposible, sino de que el jefe de Estado despache desde Junín, ya sea en Huancayo, Tarma o La Merced. Esto le daría un dinamismo económico y político sin precedentes a la región. Rafael es un hombre de palabra y, si la Cámara de Diputados le da el respaldo, lo cumplirá.

Sobre la Carretera Central, López Aliaga ha dicho que el proyecto actual es inviable. ¿Cuál es la alternativa que plantean?

La realidad es que hoy no hay presupuesto para la carretera de 25 mil millones de soles; financieramente es inviable bajo los plazos prometidos. Lo que proponemos es una vía alterna a 150 metros de la actual carretera, que se podría concretar en tres o cuatro años bajo la modalidad de fast track. No podemos esperar 25 años a que se termine un expediente técnico al 100 % para recién empezar. Necesitamos soluciones rápidas que beneficien ya a los transportistas y agricultores.

¿Cuál será la huella que dejará César Vásquez en el Parlamento?

El agro y el agua para todos. Quiero replicar a nivel nacional el proyecto de “Agua de Emergencia” que Rafael impulsó en Lima mediante pozos y asociaciones privadas. En Junín, el agua es una necesidad urgente. Además, fiscalizaré cada obra paralizada en la región.

Mira aquí la entrevista completa: