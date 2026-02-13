Esperanza Caridad Pizarro Estrella, candidata con el número 2 a la Cámara de Diputados, por el Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap). Es natural de la provincia de Chanchamayo, pero actualmente radica en Tarma. Se hizo dirigente de regantes y otros en la zona agraria de la Perla de Los Andes.

Cuéntenos un poco de usted, por favor.

Soy nacida en La Merced, Chanchamayo, tengo 67 años, 4 hijos. Soy casada, y, desde mi niñez me he dedicado a la agricultura y represento, ahora, a la Junta de Riegos de Agua de Quillaywasi, la acequia grande con el caudal del río Palcamayo. Así también, soy integrante de la asociación de crianza de cuyes, animales menores, que hemos organizado como mujeres en la provincia de Tarma.

No ha consignado sus ingresos en el JNE, ¿Todo proviene de las actividades mencionadas?

Exactamente, como soy una persona adulta tengo hijos ya crecidos, no tengo a quién mantener, vivo de la crianza de mis cuyes y también de los envíos que hacemos en nuestro terreno (...). La crianza de los cuyes organizados a veces a los tres meses votan pues sus primeras camadas de ello, seleccionando sale S/250, S/150 hasta S/300.

¿Cómo va a financiar la campaña?

Nosotros en la en la organización política a quien yo represento, trabajamos todos unidos, y de todos es el pensamiento uno para todos y todos para uno. Ahora nuestra organización hace la inversión de todos nosotros, de ello ya de mi parte por por el amor a mi partido pongo de de mi voluntad lo que yo quiero resaltar, pero el gasto total.

¿Cuáles son las intenciones que usted tiene al llegar a la Cámara de Diputados?

En la Cámara de Diputados, voy con la firmeza de que estoy yendo a representar, fiscalizar y a legislar en el momento en que me corresponde. Fiscalizar, tomando como ejemplo el problema central que tiene el hospital de Chupaca, fiscalizar hasta que punto es que no se cumple con este trabajo, claro que se ha sacado un presupuesto sumamente alto y no han cumplido y eso que ha sido también planificado desde el anterior congresista Robledo Gutarra, que ha sido promotor también de organizar todo de llevar en orden esto y han sacado un presupuesto que ha salido hasta más de la cuenta y no cumplen (con su ejecución).

¿Qué leyes usted va a promover?

Tengo proyectos legislativos como la Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la construcción de infraestructura de riego para la agricultura familiar, Ley de incentivos para el relievo de los cafetaleros, que ya la juventud no tiene interés, porque ha hecho mucho gasto, más inversión y poco resultado. Tenemos en nuestros productos también la promoción de mano de obra calificada en la producción agropecuaria y proyectos de promoción de la comunicación familiar para prevenir la violencia.

Mira aquí la entrevista completa: