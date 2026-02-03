En una nueva edición del podcast ‘Conoce a tu candidato’ del diario Correo Huancayo, conversamos con Jacqueline Santos Julca, candidata a la Cámara de Diputados por el Partido Aprista Peruano, con el número uno, quien apuesta por una agenda centrada en educación, empleo juvenil y salud mental.

Jacqueline, esta es tu tercera postulación a un cargo público. ¿Qué te motiva a insistir en la política?

La vocación de servicio. Soy docente de matemáticas formada en la Universidad Nacional del Centro del Perú, también psicóloga, con estudios de maestría en problemas de aprendizaje y políticas sociales. Mi vida profesional siempre ha estado ligada a la educación y la salud mental, y desde ahí nace mi compromiso político.

Militas en el APRA desde muy joven. ¿Por qué elegir este partido?

Llegué al partido a los 17 años y encontré en el pensamiento de Víctor Raúl Haya de la Torre un referente de justicia social. Su lucha por los derechos laborales y el voto femenino marcó una línea clara. El APRA me permitió formarme con disciplina y vocación social.

¿Ha sido difícil combinar la vida profesional, personal y política?

No, cuando haces lo que amas, el tiempo se ordena. La política no es un límite si se ejerce con vocación. Yo sigo trabajando como docente y psicóloga, y paralelamente realizo apoyo social gratuito a familias afectadas por violencia y a niños en situación vulnerable.

¿Cuáles son sus principales propuestas desde la Cámara de Diputados?

El empleo juvenil es clave. No puede ser que los jóvenes se titulen y terminen en oficios ajenos a su formación. Necesitamos leyes que fortalezcan la empleabilidad. También es urgente una política real de salud mental: psicólogos en colegios, presupuesto efectivo y articulación con municipios y gobiernos regionales. Esto ya es una bomba de tiempo.

Se cuestiona la fortaleza del APRA y el riesgo de no pasar la valla electoral. ¿Qué responde?

Somos respetuosos de las reglas democráticas, pero también claros en señalar irregularidades. La pérdida de inscripción no fue fortuita. Aun así, hoy tenemos candidatos sólidos como Enrique Valderrama y cuadros con trayectoria. Estamos convencidos de que el APRA no solo pasará la valla, sino que tendrá representación en ambas cámaras.

Algunos critican la historia del partido, ¿cómo responde a ello?

No se puede negar el contexto histórico. El primer gobierno aprista tuvo dificultades, pero el segundo gobierno, del 2006 al 2011, logró crecimiento económico, reducción de pobreza y disminución de la anemia. Eso también es parte de la historia.

Finalmente, ¿qué mensaje deja a la población de Junín?

Que el país necesita representantes con formación, principios y convicción. Este 12 de abril les pido su respaldo marcando el número uno. Seguiremos trabajando por justicia social y pan con libertad.

