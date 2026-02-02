El candidato a la Cámara de Diputados por la alianza electoral Venceremos, Salvador Oré Guzmán, en entrevista con Correo, planteó impulsar la industrialización responsable y promover iniciativas orientadas a la protección de los recursos naturales.

¿Cuál es la trayectoria de Salvador Oré?

Soy activista por el medio ambiente, la cultura y los derechos humanos. En el 2016 fui un joven que intentaba ingresar a la política. Hoy estamos más preparados y contamos con mayor capacidad de convocatoria.

¿Vulneró el Pacto Ético electoral al mostrar su polo con el hashtag “Por estos no”?

No creo haberlo vulnerado. No hice proselitismo ni insulté a nadie. El polo expresa un rechazo a partidos que afectan la democracia y es coherente con mi trayectoria.

¿Qué medidas plantea frente a la minería ilegal?

En Pariahuanca existen concesiones mineras que generan contaminación e inseguridad. Me comprometo a evitar que esta zona se convierta en un nuevo Pataz, acompañar a la población y defender sus intereses.

¿Cómo buscan recuperar la confianza en la izquierda peruana?

La izquierda y la derecha democráticas son imperfectas porque están conformadas por personas, pero mantienen ideales necesarios para una república que funcione. El problema actual es la presencia de mafias enquistadas en el poder.

¿Qué opina sobre el Congreso actual?

Existe un exceso en sueldos, personal y beneficios. Se debe revisar el reglamento del Congreso y apostar por una reforma constitucional que garantice estabilidad y separación de poderes.

¿Cómo elegiría a su equipo de trabajo en el Congreso?

El compromiso es reducir al mínimo los cargos. No intercambiaré favores; mi equipo estará conformado por profesionales con trayectoria.

¿Cuál es su postura sobre José Jerí, las muertes en protestas y la Ley de Amnistía?

La censura no cambiará el fondo del problema. Se necesita reparación y justicia para las víctimas. La ley de amnistía es una vergüenza que protege a malos elementos de la Policía y las Fuerzas Armadas.

¿Existe una salida democrática a la crisis política del país?

Si el pueblo castiga a los partidos del pacto nacional, podemos tener más bancadas de cambio. Ese es el camino para corregir el rumbo del país. Con una mayoría de fuerzas democráticas, como Venceremos, se puede cambiar el reglamento del Congreso, reducir privilegios y sueldos.