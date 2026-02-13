Víctor Romero Peralta, expuso sus principales ejes de campaña: fortalecer el sector agrario, endurecer las medidas frente a la inseguridad ciudadana y promover reformas estructurales vía referéndum si no encuentra respaldo en el Congreso.

La agricultura es su fuerte y hay muchas necesidades en el sector, ¿qué propuestas de ley está llevando en su candidatura para atender ello?

Mire, en el campo de la agricultura vamos a hacer efectivo el apoyo al agricultor, al verdadero agricultor de campo, de las alturas, que a diario está con la pala, madruga con el pico en el trabajo, atardece y anochece con los riegos. El apoyo gubernamental en la actualidad no llega a los verdaderos agricultores; lamentablemente hay que decirlo bien claro: llega a los amigos del Banco Agrario, a los amigos de los funcionarios. Por ahí se pierde el crédito. Hay que tratar de llegar al verdadero agricultor, que se raja el lomo. Es necesario también apoyar a las empresas grandes, pero no hay control, no hay fiscalización.

¿La seguridad ciudadana está dentro de sus prioridades?

Claro, como nuestro líder ya lo dijo en su plan patriota, desde el 28 de julio se va a revisar todos los documentos de los extranjeros que radican en el país. Todo extranjero tiene que estar en orden y en regla con sus documentos. El extranjero que trabaja y está con sus documentos al día se queda; el extranjero irregular, expulsarlo del país. Así vamos a contrarrestar la inseguridad. Aparte de eso, hacer cumplir las leyes con severidad, con honestidad, con moral, con valor. Hay que refundar, como dice nuestro líder, la Policía Nacional.

Frente de la Esperanza siempre se ha caracterizado por criticar duramente la corrupción. ¿Cómo están trabajando para luchar contra ello?

Los proyectos de reforma de la policía, del Poder Judicial, todos entran a Fiscalía y Contraloría. Es un proyecto de ley que nuestro líder va a presentar inmediatamente, asumido el poder, ya que es inevitable ese paso. Tenemos que refundar el país. Si no hay apoyo en el Congreso van a tratar de manipular y no van a dejar gobernar. En ese sentido, si no hay apoyo, se convocará a referéndum. Vía referéndum vamos a corregir todas esas anomalías.

Fuerza Popular ha sido uno de los más grandes contrincantes del partido y del candidato presidencial ¿Qué pasaría si en el nuevo gobierno Fuerza Popular nuevamente consigue mayoría en la Cámara de Senadores?

Hacer alianza con Fuerza Popular es imposible. Alianza con otros partidos, sí, para lograr un desbalance. Las alianzas serían con todos los demás partidos nuevos que van a ingresar, sea cual sea, menos con los que están hoy en el gobierno. No se puede gobernar como lo está haciendo Perú Libre hoy día. Prácticamente Perú Libre se ha adherido y es partícipe de todo este desastre nacional.

Mira aquí la entrevista completa: