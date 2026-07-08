El Consejo Regional de Junín, rechazó la aprobación de la ordenanza regional que “Declara de interés y necesidad pública la conservación y protección de cabecera de cuencas y subcuencas de Yuracyacu, Shullcas, Achamayo y Tulumayo”.

Evalúan

Durante el pleno que se realizó la mañana de ayer, los consejeros regionales debatieron, sobre la necesidad pública de la protección de las fuentes de agua; sin embargo, la participación de dos abogados que se presentaron como representantes legales de dos empresas mineras de la zona, terminó frenando la aprobación de la norma, ya que no contaba con informes técnicos del ANA, Ministerio del Ambiente (MINAM) y el SERNANP.

“Este rango de ley que se pretende dar a esta ordenanza, está dentro de las competencias atribuidas al ANA. En ese sentido existe, existen sentencias del Tribunal Constitucional que han declarado la inconstitucionalidad de normas de rango regional; así mismo, ha conllevado a denunciar a los consejeros que han aprobado las mismas”, refirió el abogado, Alexander Osores.

El pleno solo consiguió 3 votos para aprobar esta propuesta de ordenanza, y retornó la misma a la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Consejo Regional de Junín, para que en un plazo mínimo de 30 días pueda modificarla e incluir informes técnicos. Mientras se reformule la propuesta de norma, continuarían las actividades mineras en la cuenca.

“Hubo intervención de empresas privadas y han hecho dudar a nuestros consejeros y lo que han visto es que ingrese a comisión y se pueda determinar la amplitud, para que esta ordenanza no solo llegue a Yuracyacu sino a cuencas y microcuencas a nivel regional. También quieren amplitud de opiniones del ANA y Sernamp”, mencionó el gerente de Recursos Naturales, Vladimir Yáñez.

Durante el pleno, también participaron representantes de otras cuencas, como la del río La Virgen, en el Canipaco, quienes denunciaron la continua contaminación de este afluente y la desidia de las autoridades.