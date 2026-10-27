Representantes de centros poblados, dirigentes comunales, nativos y excandidatos constituyeron ayer el Frente de Desarrollo de Satipo. Tras la conformación decidieron dar su respaldo a Fernando Orihuela para la segunda vuelta electoral.

“El doctor Fernando Orihuela ya demostró trabajo, tenemos un gigantesco hospital en Pangoa que fue iniciado durante su gestión, apoyó a las comunidades y centros poblados con combustible para nuestras carreteras. Nuestro respaldo será hacia él, porque necesitamos un gobernador que conozca de gestión y que tenga las cosas claras sobre obras y proyectos para nuestra provincia”, indicó Crisben Pastrana, uno de los integrantes de este frente.

Por su lado, Mario Flores Chiricente, jefe de la comunidad nativa de Alto Sonomoro e integrante del frente, consideró que Orihuela presenta propuestas que responden a las necesidades de Satipo. Asimismo, destacó su experiencia en gestión pública y sostuvo que la región requiere autoridades con conocimiento de la administración estatal.

La organización anunció que su labor estará orientada a realizar seguimiento a los compromisos electorales y exigir que las nuevas autoridades prioricen las necesidades de la población. Velarán por el cumplimiento de las promesas electorales de los candidatos al Gobierno Regional de Junín y de las nuevas autoridades locales elegidas el pasado 4 de octubre.