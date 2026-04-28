El gerente regional de control, Víctor Lizárraga, advirtió una crítica situación en el IREN Centro, donde se detectó que el establecimiento opera sin equipos biomédicos esenciales ni medicamentos oncológicos suficientes, afectando la atención de pacientes con cáncer.

Durante una intervención realizada en el marco de un operativo nacional multisectorial, la Contraloría evidenció que, equipos clave para diagnóstico y tratamiento como tomógrafos, arco en C y mamógrafos no se encuentran en funcionamiento. Esta situación limita gravemente la capacidad de respuesta del principal centro especializado en oncología de la región.

A esta problemática se suma la falta de medicamentos oncológicos básicos, indispensables para el tratamiento oportuno de los pacientes. Según explicó Lizárraga, esta carencia impacta directamente en la continuidad y efectividad de las terapias, poniendo en riesgo la salud de quienes dependen de estos servicios.

El funcionario también expresó su preocupación por la falta de acciones concretas para subsanar observaciones detectadas previamente.

“No existe predisposición para el levantamiento de observaciones. Finalmente, los más perjudicados no es la Contraloría, sino la población”, señaló.

Asimismo, precisó que desde 2025 se han emitido diversas alertas relacionadas con la gestión en el sector salud, incluyendo deficiencias en mantenimiento, operatividad e infraestructura hospitalaria. Incluso, en algunos casos se han identificado responsabilidades de tipo penal tras auditorías de cumplimiento.

Otro aspecto detectado es la asignación presupuestal en contrataciones de personal, donde un porcentaje significativo se destina a áreas administrativas en detrimento de los servicios asistenciales, lo que agrava la situación del sistema de salud.