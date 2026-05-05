La Contraloría General de la República advirtió el abandono y las graves deficiencias en el Palacio Municipal de Río Tambo, en la provincia de Satipo, obra ejecutada en 2022 con una inversión superior a los 17 millones de soles. La infraestructura se encuentra inoperativa en varios de sus componentes y sin condiciones adecuadas para su uso.

Entre los principales hallazgos figura un ascensor inconcluso por fallas en el expediente técnico, además de ambientes en estado de insalubridad y sin mantenimiento. También se detectó que un espacio destinado a salud mental no cuenta con los permisos sanitarios requeridos, lo que impide su funcionamiento.

La entidad de control alertó además sobre el deterioro general del edificio y la falta de seguridad, lo que expone los bienes públicos a robos y daños. Ante la gravedad de los hechos, no se descarta una auditoría para determinar responsabilidades administrativas, civiles o penales.