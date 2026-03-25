Lo que comenzó como una alerta de padres de familia y docentes terminó siendo confirmado por la Contraloría: la Institución Educativa Mariscal Castilla presenta serias fallas estructurales pese a que esta obra tiene una inversión de S/ 104,247,487.07 millones.

informe. Semanas antes del inicio de clases, la comunidad educativa denunció filtraciones, ambientes deteriorados y falta de condiciones básicas. Estas alertas motivaron la intervención del órgano de control, que inspeccionó el plantel los días 3 y 4 de marzo.

El informe oficial detectó humedad en aulas, oficinas y auditorios, techos con acumulación de agua por mala nivelación, coberturas metálicas mal instaladas y un sistema deficiente de drenaje pluvial. A ello se suma el desprendimiento prematuro de pintura en muros exteriores.

Pero las fallas no solo son estructurales. También se identificaron riesgos para la seguridad: tomacorrientes sin protección, válvulas de gas mal instaladas, termas eléctricas sin sistema de seguridad y extintores vencidos, lo que expone a estudiantes y personal ante posibles emergencias.

La magnitud del problema contrasta con el costo del proyecto. Según registros oficiales, la obra pasó de una inversión inicial cercana a S/ 49 millones a más de S/ 104 millones, debido a adicionales y modificaciones durante su ejecución.

EJECUCIóN. La infraestructura fue ejecutada por la empresa China Civil Engineering Construction Corporation Sucursal del Perú y parcialmente recepcionada en 2024; sin embargo, los problemas detectados evidencian deficiencias en la ejecución y supervisión del Gobierno Regional de Junín.

Pese a este escenario, miles de estudiantes ya asisten a clases en condiciones que no garantizan seguridad ni calidad educativa. La Contraloría ha dado un plazo de cinco días para que la entidad adopte acciones correctivas, mientras crece la presión de padres y docentes que, meses atrás, ya habían advertido lo que hoy queda confirmado.