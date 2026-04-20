El contralor general de la República arribó a la región Junín, vía Jauja, para encabezar un operativo de control que se ejecutará en diversas provincias como Huancayo, Tarma, Jauja y Concepción. La intervención forma parte de una estrategia a nivel nacional orientada a supervisar el uso adecuado de los recursos públicos.

Durante su visita, anunció que se priorizarán sectores como salud, educación, infraestructura, seguridad ciudadana y transporte, con especial énfasis en hospitales y centros de salud. Asimismo, se realizarán inspecciones a obras y servicios públicos, incluyendo el terminal terrestre de Jauja.

El contralor precisó que la institución no combate directamente la corrupción, sino que cumple un rol de fiscalización para garantizar el correcto uso de los recursos del Estado. En ese sentido, indicó que los operativos permitirán detectar posibles irregularidades y, de ser el caso, derivar responsabilidades a las autoridades correspondientes.

Finalmente, señaló que los resultados preliminares podrían conocerse en un plazo aproximado de 10 días hábiles, mientras que investigaciones más complejas podrían extenderse hasta 90 días, dependiendo del tipo de control que se aplique.