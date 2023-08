Luego que Acción Popular (AP) acordara suspender la militancia por 45 días a los congresistas de su bancada involucrados en el caso ‘Los niños’, entre ellos el representante de nuestra región Ilich López, se han generado opiniones contratarías dentro de militancia y representantes de este partido en Junín.

Al respecto el electo secretario de Junín de AP Alfredo Cervantes, refirió que si bien está de acuerdo que los parlamentarios sean sancionados de alguna manera, el procedimiento con el que se los ha sancionado viola sus estatutos, lo que la final podría terminar favoreciéndolos.

“Lo que se realizó ayer es un plenario que no respeta el estatuto, no han ingresado dirigentes a nivel departamental ni de Junín para que sean delegados plenos y puedan tener voto, y si queremos que el partido vuelva a ser lo de antes, se deben hacer las cosas bien y eso no ha hecho Edmundo del Aguila” dijo.

“El único tribunal que puede poner disciplina a los correligionarios tiene que nombrase a través de un comité electoral según el reglamento y lo que se ha hecho es formar un comité con la gente que ha ido al plenario y eso no es valido, porque no esta en el reglamento y por lo tanto la sanción no tiene asidero legal " observo Alfredo Cervantes.

Por su parte el exregidor del Tambo por Acción Popular, Dulio Gómez, tiene una opinión contraria a esta, pues asegura que la suspensión si ha seguido los canales correctos porque se ha hecho una convocatoria a plenario nacional y han dado veracidad al proceso, por eso se ha suspendido a los parlamentarios .

“Por unanimidad se suspendido a los seis supuestos niños, incluido Ilich López, AP ha decidido suspenderlos por 45 días el termino máximo y se tendrá el veredicto final. Para mi es correcta esta decisión, hay cosas que el congresista debe responder” señaló Gómez.