Una pena. Jugando un mejor segundo tiempo Unión Minas quedó fuera de carrera en la finalísima de la Copa Perú, al perder en la tanda de penales (5 a 4), luego que en tiempo reglamentario igualaron 1 a 1.

A los 60 minutos de un tiro libre impresionante Minzum Quina con zurda con calidad y jerarquía anota el gol cerreño y todo parecía que Minas era el vencedor pero, en un descuido de la defensa, a los 85 minutos aparece dentro del área el capitán de Chancay, Cristhian Cuadros, y de cabeza anota el gol de empate.

En los penales y el árbitro principal Yordy Espinoza ordena la ejecución de los doce pasos. Gana Amigos Siempre Amigos (ASA) con la ventaja de 5 goles sobre 4, con anotciones de Cristian Cuadros, Gersón Romero, Juan Carlos Hernández, Axel Gastelú y Harley Bravo y descontaron Minzum Quina, Jhon Barrueta, Brayan Ormeño y Jean Collazos. .