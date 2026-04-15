En plena semana electoral se disputó la última jornada de la Liga Distrital de Huancayo, fecha decisiva que definió al campeón del torneo y al segundo clasificado a la Etapa Provincial de la Copa Perú 2026.

Deporcentro ratificó su dominio al golear por 4-0 a Huancayo Sporting Club, resultado que le permitió llegar a 24 puntos y consagrarse bicampeón distrital, revalidando el título obtenido la temporada pasada.

Por su parte, AFAR Shalom aseguró el subcampeonato tras vencer 2-1 a Juventud La Rural. Con este triunfo sumó 22 unidades y se quedó con el segundo cupo para representar a Huancayo en la siguiente fase del torneo.

Con ello, ambos equipos ya conocen a sus próximos rivales en la Liga Provincial, donde buscarán seguir avanzando en el tradicional certamen conocido como el “Fútbol Macho”.