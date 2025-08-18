En un partido donde se jugó de todo, Unión Juventud Pomacocha de Yauli, logró sacar un triunfo en casa y se colocó como líder del hexagonal final, estando solo a un paso de clasificar, por primera vez en su historia, a una Etapa Nacional de la Copa Perú.

Los otros que siguen por la pelea de uno de los tres cupos son: CESA (Huancayo), Atlético Chanchamayo, Defensor Pichanaki (Chanchamayo) y Sumar Motors (Huancayo). Academia San Antonio (Jauja) depende de un milagro para lograr la hazaña.

Partidos. En un dramático partido con muchos goles. Por la fecha 3 del hexagonal final de la Copa Perú en Junín, que se jugó en el Unión Tarma, Atlético Chanchamayo venció a San Antonio 4 a 2. Abrió la cuenta a los 15’ de penal Bernie Chávez para Chanchamayo. A los 30’ Diego Ruiz de Jauja iguala 1 a 1.

En el segundo tiempo aumentan para Playa Hermosa, Erick Ames y Jair Patilla y otra vez el goleador selvático Bernie Chávez y descuenta para Jauja, Jhon Rojas.

En Yauli, Juventud Pomacocha, hizo su tarea y logró ganar 2 - 1 a Defensor Pichanaki, este resultado coloca a los de la Ciudad Metalúrgica, líderes de este hexagonal final.

En el Estadio Monumental de Jauja, Centro Estudiantil San Agustín (CESA) y Atlético Sumar Motors, jugaron un duelo trabajo y sin muchas jugadas elaboradas. Este partido concluyó sin goles y ambos equipos solo sumaron un punto por lado.