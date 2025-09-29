Remontable. Por la ida de los 8vos de final de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2025, Club Deportivo Anba Perú, de la región Puno, ganó a Atlético Chanchamayo de Junín, por 4 a 2, duelo que se jugó en el estadio Guillermo Briceño Rosas Pampa, en la ciudad de Juliaca.

En medio de un clima frígido, muy temprano, cuando recién se acomodaban los equipos, llegó el gol puneño a los 4 minutos de un fuerte remate de Iván “Rayo” Quispe. “Playita” salió un tanto replegado, pero recién sale en el primer cuarto y a los 18 minutos en una jugada individual Erick Ames se lleva a tres defensores y mediante un tiro cruzado convierte el gol de empate para Atlético Chanchamayo.

El golero selvático Francisco Montes, saca hasta en dos oportunidades evitando la caída de su arco y aumento en el marcado del primer tiempo.

Ya cuando se jugaban los descuentos a los 48’ minutos en un tiro de esquina a favor del equipo local aparece dentro del área Jean Paul Mercado y anota el segundo tanto a favor del equipo de “La Ciudad de los Vientos”.

En la segunda mitad a los 71’ minutos en una pelotera dentro del área llega el tercero para Puno por intermedio de Joel Luque, pero a los 79’ minutos llega el descuento para Playita con gol de cabeza de Ávaro Parra, y a los 97’ minutos llega el cuarto gol del local de cabeza de Alberto Vela.

El partido de vuelta será el domingo 05 en la ciudad de San Ramon, en Chanchamayo. El representante de Junín tiene que ganar por una diferencia de 2 goles para ir a la tanda de penales de clasificación o por una diferencia de 3 tantos para sellar su clasificación a la siguiente fase del ‘fútbol macho’ en su temporada 2025.