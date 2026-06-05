El costo de vida en Huancayo registró una reducción de 0.12% durante el mes de mayo de 2026, impulsada principalmente por la caída en los precios de alimentos básicos como la arveja verde, haba, pollo, papa blanca y zapallo, informó la Oficina Departamental de Estadística e Informática (INEI-Junín).

Con este resultado, la inflación acumulada entre enero y mayo alcanzó 3.46%, mientras que la variación anual llegó a 4.05%.

“El resultado se sustenta principalmente en la disminución de precios observada en productos de las divisiones de consumo alimentos y bebidas no alcohólicas(con una variación de -1.58%) y comunicaciones”, señaló el director departamental del INEI-Junín, Jhon Zumaeta.

Entre los productos que más bajaron de precio destacan la arveja verde (-22.5%), haba verde (-15.0%), bonito (-13.1%), milanesa (-12.8%), pechuga de pollo (-11.0%), pierna de pollo (-10.9%), papa blanca (-10.7%) y pollo eviscerado (-10.4%). También registraron reducciones la zanahoria, naranja de jugo, tomate, cebolla roja, lenteja, trucha y limón.

Otros productos mostraron incrementos significativos. El mango lideró las alzas con 44.6%, seguido por la cebolla china (44.5%), papaya (17.4%), apio (17.4%), manzana corriente (16.4%) y arándanos (10.9%). Asimismo, aumentaron los precios del brócoli, la sal, la piña y el choclo.

Otros costos

El informe del INEI también reportó incrementos en sectores como Muebles y Artículos para el Hogar (1.18%), Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles (1.05%), Transportes (0.46%), Salud (0.30%) y Restaurantes y Hoteles (0.20%). Entre los servicios que más subieron figuran el consumo de electricidad residencial (3.3%), el pasaje en ómnibus interprovincial (2.9%) y los servicios de oftalmología (3.0%).