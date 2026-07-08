La agricultura en la Selva Central atraviesa uno de sus momentos más críticos. Los productores de cacao y café han anunciado la realización de un paro agrario tras denunciar un desplome en los precios, la aparición de nuevas enfermedades y la falta de cumplimiento de las promesas del Gobierno central

Según Abraham Paz Espinosa, representante de la Federación Agraria de Satipo, hace apenas dos años el kilo de cacao se cotizaba entre 33 y 35 soles; sin embargo, hoy el precio ha caído drásticamente hasta situarse entre 7 y 9 soles.

A la crisis de precios se suma un problema fitosanitario emergente. María Antonieta Fernández Beli, presidenta del Frente de Defensa del VRAEM, alertó sobre una nueva enfermedad en el cacao detectada este año en Satipo, Pangoa y el VRAEM. Esta afección provoca que el fruto se reduzca de tamaño y pierda calidad, afectando gravemente la productividad.

Medida de lucha

La desesperación aumenta debido a que muchos agricultores enfrentan deudas con los bancos. Además, denuncian la falta de apoyo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ya que las medidas de ayuda solo quedaron en papel. Por ello, tomaron la decisión de ir a un paro agrario, cuya fecha se confirmará en los próximos días.