Otro interno del penal de Challapalca ubicado en la sierra de Tacna, en el límite con la región Puno, fue encontrado en las últimas horas sin vida en una de las celdas donde se hallaba y el personal del INPE a cargo de la seguridad interna comunicó a los policías del Destacamento PNP de Challapalca que tienen a su cargo la seguridad externa del establecimiento. Del hecho dio aviso al comando de la Región Policial Tacna y esta mañana partieron de la ciudad a esa cárcel considerada de máxima seguridad dos grupos de policías; uno de la sección Homicidios del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) y otro de la Oficina de Criminalística (Oficri) para realizar los peritajes, con la participación del fiscal provincial de Tarata, Daniel Arteta Serrano.

Interno de Lima

Según la información preliminar que maneja la PNP, el recluso hallado sin vida fue identificado como Miguel Ángel Silva Manrique, de 53 años, natural de Lima, quién cumplía condena por delito de extorsión y otros, habiendo sido trasladado de un penal de la capital de la República porque estaría considerado como integrante de una organización criminal.

Con tratamiento

Sobre la causa del deceso, se supo que Silva fue encontrado suspendido entre unos barrotes. Los agentes del INPE consideran que el reo se habría suicidado, ya que en los últimos días afrontaba problemas de salud y estaba con un tratamiento médico, pero con la investigación policial-fiscal se quiere establecer la causa verdadera del deceso en el establecimiento penitenciario considerado como de máxima seguridad.

Varios muertos

Hay que indicar que son repetitivos las veces en que se encuentran muertos a los internos en el penal de Challapalca, donde están los delincuentes considerados peligrosos e integrantes de bandas criminales que estuvieron operando en el norte del país o en la capital de la República.

Pleitos entre miembros de bandas o rencillas entre internos han generado algunos asesinatos en ese penal ubicado a unos 5 mil metros sobre el nivel del mar.

Policías de Homicidios del Depincri y peritos de Oficri partieron a las 6 horas de hoy al penal de Challapalca para las diligencias.