La crisis sanitaria en el hospital El Carmen, no tiene cuando acabar. Ayer, los trabajadores denunciaron, que no hay ropa hospitalaria para los pacientes debido a que tienen equipos malogrados. La autoclave donde se esteriliza el material quirúrgico también está malograda, tercerizan los servicios de laboratorio.

Los técnicos, en enfermería, las enfermeras, personal de laboratorio, de limpieza, químicos farmacéuticos, realizaron un plantón en el frontis del hospital para denunciar los problemas que atraviesan los pacientes gestantes, niños y bebés prematuros, que se atienden en el nosocomio local.

Pasan penurias

“Los pacientes necesitan ropa estéril, la máquina secadora de la central de esterilización está malograda, son 3 meses que estamos así. Pueden haber infecciones, se pueden suspender las operaciones, las ambulancias todavía no están operativas y hasta reutilizan, equipos de rayos x inoperativos, los pacientes son los perjudicados”, dijo la enfermera Cintya Alvarez.

A diario se operan unos 20 pacientes y están utilizando ropa descartable mencionó el técnico en enfermería, Hernán Lara. Los trabajadores ante la falta de ropa tienen que reutilizar la ropa con el riesgo de infecciones intrahospitalarios a los pacientes.

El tecnólogo médico, Ciro Aquino señaló que el director del hospital tercerizó el servicio de laboratorio con una clínica que no alcanza el nivel del nosocomio. Y ahora los trabajadores tienen que tomar las muestras que se procesan en la clínica. Los rayos X están tercerizados.

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