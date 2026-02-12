Un accidente múltiple se registró la mañana del jueves 12 de febrero en el kilómetro 122 de la Carretera Central, a la altura del sector Casapalca. En el siniestro estuvieron involucrados dos automóviles, una camioneta y un semitráiler, lo que generó el bloqueo parcial de la vía

De acuerdo con el reporte preliminar, una ambulancia que llegó al lugar confirmó el fallecimiento del conductor de la camioneta. Las demás unidades presentaron daños materiales de consideración producto del fuerte impacto.

Efectivos policiales y personal de emergencia realizan las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente y restablecer el tránsito en la zona. Las autoridades recomendaron a los conductores circular con precaución, debido a las condiciones del tramo y la carga vehicular registrada tras el siniestro.