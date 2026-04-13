El distrito de Chilca se prepara para vivir una de sus celebraciones más esperadas con la Feria Nacional Ganadera Cuasimodo 2026, que se desarrollará del 16 al 20 de abril en el campo ferial de Coto Coto, con una variada programación para toda la familia.

Las actividades arrancan con eventos previos como la elección de Miss Chilca Cuasimodo 2026 y el tradicional pasacalle de apertura, que llenará de color y música las principales calles del distrito.

Entre los principales atractivos destaca la pachamanca más grande del mundo y el festival gastronómico “Sabores y Colores de mi Chilca”, además del Gran Concurso de Huaylarsh, exhibiciones ganaderas y diversas actividades recreativas.

La feria también ofrecerá espectáculos como carreras de morochucos, fútbol en polleras, corrida bufa y conciertos con artistas nacionales e internacionales. El ingreso tendrá un costo de 3 soles e incluirá la posibilidad de participar en el sorteo de una camioneta 0 kilómetros.