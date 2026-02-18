Una agricultora de 43 años perdió la vida luego de que la cuchilla de una motomacheteadora se desprendiera violentamente mientras realizaba labores en un terreno agrícola del centro poblado de Unión, en el distrito de Río Tambo.

El hecho ocurrió la tarde del martes, cuando el equipo era manipulado por un joven de 22 años. Por causas que son materia de investigación, el filo salió proyectado e impactó contra la mujer, causándole una herida mortal en la zona del tórax.

Pese a los intentos de auxiliarla, la trabajadora falleció en el lugar debido a la gravedad de la lesión. Efectivos policiales llegaron hasta la zona para el levantamiento del cadáver y dispusieron su traslado a la morgue para la necropsia de ley.