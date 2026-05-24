Con el ascenso póstumo a suboficial de primera, el policía Aldaír Solís Maraví, que murió en un enfrentamiento tras un operativo antidrogas en Vizcatán del Ene, fue sepultado ayer en el cementerio de Concepción, donde le dieron el último adiós, en medio de escenas de dolor.

destaca. El Director Antidrogas de la Policía Nacional del Perú DIRANDRO, general PNP, Leiby Antonio Huamán Daza, llegó hasta el cementerio de Concepción e informó ayer del ascenso póstumo en el homenaje y sepelio al valeroso policía, donde sus familiares y colegas estuvieron presentes.

“Estamos en Concepción para rendir homenaje a un hermano policía que sin importarle su propia vida, se inmoló en la lucha contra las organizaciones criminales que trafican con droga y dañan a la juventud. Quiero decirles que tendrán todo el apoyo, se logró el ascenso póstumo como corresponde porque fue en un acto de servicio que se le quitó la vida y seguiremos apoyando para que reciban los beneficios que corresponden”, dijo el oficial.

La banda de la policía nacional interpretaba el cortejo fúnebre, mientras sus colegas cargaban en hombros, el féretro del policía Aldair Solis Maraví.

Su hermana Edith Clemente Maraví, recordó que el policía se va como un héroe, que muere en acto de servicio. Y así lo van a recordar. Destacó que era un muchacho alegre, que cada vez que volvía a Concepción le gustaba bailar su santiago. Aunque para su familia es difícil de asimilar la perdida, se mantienen unidos.

FOTO: ADRIÁN ZORRILLA

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ADRIÁN ZORRILLA/CARMEN RAMOS

Despedida

Al cementerio, acudieron los familiares y amigos, que siempre lo recordaban como una buena persona.

Reconocen su valerosa acción