Los maltratos a escolares en el transporte público son el pan de cada día y vuelven con el inicio del año académico 2026. Transportistas que se niegan a recogerlos, que no reconocen el pasaje escolar o que incluso los agreden, son las denuncias más frecuentes cada año.

Ante esta situación recurrente, la Asociación de Padres de Familia (APAFAS) exige a la Gerencia de Tránsito y Transportes de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) la aplicación de sanciones severas contra las empresas que cometan estos actos.

Al respecto, el secretario de Derechos Humanos de APAFAS Perú, Javier Gonzales Soto, señaló que el problema radica en una falta de cultura y un excesivo interés económico por parte de los conductores.

“Durante las clases abandonan a los escolares, les cobran más de la cuenta e incluso no recogen a los más pequeños porque prefieren cobrarle el pasaje a un adulto. Las denuncias han estado a la orden del día en el 2025”, refirió el dirigente.

En esa misma línea, el dirigente Fernando Quillas identificó que las unidades de categoría M2 y M3, correspondientes a combis y cústers, son las que cometen la mayor cantidad de abusos.

“Son las combis las que no recogen a los escolares y, lo peor, es que no les dan su vuelto completo cuando pagan con un sol”, denunció.

El 10% de la UIT

Por su parte, el gerente de Tránsito y Transportes de la MPH, Jorge Quispe Ávila, anunció que las multas por no recoger escolares, personas con discapacidad o adultos mayores ascienden a 550 soles, equivalente al 10 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

“Nuestra sanción C11 castiga con el 10% de la UIT aquellos que no recojan pasajeros como escolares o personas con discapacidad, también incluye por no respetar el pasaje escolar”, detalló Quispe.

Finalmente, la MPH anunció una reunión con los gerentes de las más de 200 empresas de transporte autorizadas en Huancayo y directores de colegios; las APAFAS también esperan ser consideradas en el diálogo.