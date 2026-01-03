El decano del Consejo Regional IV del Colegio Médico del Perú, M. C. Yoe García Aliaga, fue enfático al señalar los fracasos de la gestión regional en el sector salud. En la opinión del representante de la comunidad médica regional, los tres años de la actual gestión han sido “perdidos” y se ha priorizado la política frente a mejorar la calidad de atención de los pacientes.

¿Cómo definiría, en pocas palabras, el año 2025 en materia de salud en la región Junín?

El comportamiento ha sido de mediocre para abajo, por no decir paupérrimo; los indicadores están a la vista: en estos tres años de gestión hay 40 muertes maternas.

Ya no hablamos de los primeros años de gestión, en los que la justificación era “el exgobernador me lo dejó así”. ¿Cómo ve el CMP la realidad de Junín en salud?

Nos damos cuenta de que son tres años perdidos en los que se pudieron hacer grandes cosas. Mira un ejemplo: el Hospital El Carmen no lo han recibido ayer, lo han recibido hace tres años. ¿Y qué se ha hecho? Dicen que ya está, que se avanza, que se entrega, y nada. Mira cómo está el antiguo local: hacinado, obsoleto, chiquitito; y allí se sigue atendiendo a la población pediátrica y a los neonatos. Los pequeños están en incubadoras apiladas.

¿Cuál es el punto más crítico que se ha detectado desde el Colegio Médico?

El principal problema está en el primer nivel de atención (puestos y centros de salud). No se justifica que Chilca haya tenido inundaciones que han suspendido partos y emergencias. Si eso pasa en Chilca, imagínate qué pasa en la zona altoandina y las comunidades nativas.

Siempre se habla de ese primer nivel de atención, pero ¿por qué es importante?

Porque los hospitales no están destinados a atender atenciones simples o partos normales; deberían hacerlo solo en complicaciones. Pero acá está sobresaturado; por eso cuando uno va no encuentra cita. No les importa el primer nivel de atención; no se dan cuenta de que si atienden a la población en los puestos y centros de salud, estás atendiendo casi al 80 % y solo el 20 % llegaría a los hospitales.

Hace poco el Hospital Carrión cambió su denominación a “Nacional” ¿Está esto apegado a nuestra realidad, están bien categorizados nuestros hospitales?

Hablamos de hospitales ‘entre comillas’. Por ejemplo, el ‘hospital’ San Martín de Pangoa no es hospital, es un centro de salud. El de Tarma tiene categoría 2-2 y debería tener su UCI implementada y varios pediatras, pero un solo médico está en todos lados; tiene que clonarse. Regresando a Huancayo, el Hospital Carrión (categoría 3-E) tiene el tomógrafo y resonador malogrados, y faltan especialistas. El Carmen, en esa infraestructura vetusta y caduca, ¿tendrá suficientes neonatólogos o pediatras oncólogos? Tampoco, pues. Hay una falsa categorización que solo se da por el tema político y no les conviene decir la verdad.

¿Qué hay de los titulares de la Diresa? Los cambian cada año, pero no los desechan, solo los mandan a otras instituciones.

Eso te da a entender que no tiene (Zósimo Cárdenas) equipos técnicos. Yo soy muy duro y hasta radical: esta gestión no tiene cuadros. Por eso reciclan a los funcionarios. Tengo conocimiento de que se ha invitado a algunos colegas médicos para la Diresa, pero ellos son claros al decir que “no quieren ser títeres” del GRJ. El que asume debe tener competencia y autonomía; primero es la parte técnica y luego la política.

Hemos tenido múltiples escándalos de clínicas falsas, incluso con fallecidos de por medio. ¿Está fiscalizando la Dirección Regional de Salud?

No está ejerciendo su rol supervisor; todos los días la Diresa debe salir a visitar los establecimientos de salud. Hay clínicas donde murieron varios pacientes y hoy funcionan normal, hasta con propaganda. En el Jr. Puno estoy seguro de que siguen haciendo abortos clandestinos y ni siquiera lo hace personal médico.

¿Qué nota le pone en salud a esta gestión y qué debemos esperar del 2026?

No voy a ser muy bueno: como es poco lo que se ha hecho, le pongo un 05, y eso siendo generoso. El 2026 esperamos que haya un cambio, pero al ser un año electoral, muchos funcionarios que ya son candidatos a diputados o a senadores van a estar enfocados en su campaña.