El coordinador de Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones de Pichanaqui, Jorge Meza Sánchez, informó que, en el mes de noviembre se registró la muerte por tos ferina de un menor natural de dicho distrito. Por ello recomendó a la población acudir con sus niños a los puestos de vacunación.

“En la Red de Salud de Pichanaqui tuvimos un caso confirmado de tos ferina, en un niño de 28 días de nacido que fue referido a la ciudad de Huancayo. Lamentablemente a los dos días ha fallecido. Como estrategia realizamos inmediatamente el bloqueo vacunal”, indicó Meza Sanchez.

Dijo que la madre del menor fallecido, provenía del sector de Nueva Esperanza y tuvo sus controles prenatales en el hospital de Pichanaqui donde también dio a luz. Señaló que, una vez enterados del caso, se hizo un barrido de vacunas alrededor de 5 cuadras a la redonda de la casa del menor. Y tras la muerte del bebé nuevamente se volvió a la zona, a viviendas que fueron halladas cerradas la primera vez. “Hicimos el bloqueo vacunal hasta en tres oportunidades”, dijo.

Se resisten a vacunas

El profesional Indicó que las brigadas de vacunación visitan todos los sectores, pero desde la pandemia del covid hay padres que se rehúsan a vacunar a sus hijos.

“Algunos por factores religiosos. Aquí hay movimientos antivacunas que dicen que las vacunas matan. Desmentimos esa afirmación, al contrario, las vacunas son lo que más protegen a los niños”, finalizó.

Fue el único caso que se reportó en el distrito este año. Meza Sánchez Recomendó que las gestantes se vacunen para proteger a sus hijos hasta los dos meses. Son cinco vacunas contra la tos ferina para menores de 7 años, tres dosis de pentavalente y dos refuerzos DPT