Un trágico hecho ocurrió la noche del jueves 25 de diciembre, cuando un niño de apenas 2 años, identificado como Joziel R.B., cayó al río Anashirona, en el sector de Chirinos, distrito de Perené.
MIRA ESTO: Navidad en cenizas: incendios destruyen viviendas y dejan familias sin hogar en Huancayo
Tras el accidente, familiares y efectivos del Serenazgo de Perené iniciaron la búsqueda del menor sin descanso, mientras la Policía Nacional del Perú (PNP) realiza las diligencias correspondientes.
Las autoridades han solicitado a los vecinos de las laderas del río y zonas aledañas estar atentos y, en caso de avistar un cuerpo, comunicarse de inmediato con el puesto policial más cercano para apoyar en las labores de ubicación.
TE PUEDE INTERESAR: Huancayo: Mamitas reciben su mejor regalo y dan a luz a sus bebés en plena Navidad (Fotos)
Una familia entera espera con angustia noticias del pequeño Joziel, mientras la comunidad se mantiene alerta ante esta emergencia.