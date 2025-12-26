Un trágico hecho ocurrió la noche del jueves 25 de diciembre, cuando un niño de apenas 2 años, identificado como Joziel R.B., cayó al río Anashirona, en el sector de Chirinos, distrito de Perené.

Tras el accidente, familiares y efectivos del Serenazgo de Perené iniciaron la búsqueda del menor sin descanso, mientras la Policía Nacional del Perú (PNP) realiza las diligencias correspondientes.

Las autoridades han solicitado a los vecinos de las laderas del río y zonas aledañas estar atentos y, en caso de avistar un cuerpo, comunicarse de inmediato con el puesto policial más cercano para apoyar en las labores de ubicación.

Una familia entera espera con angustia noticias del pequeño Joziel, mientras la comunidad se mantiene alerta ante esta emergencia.