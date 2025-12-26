La Navidad fue de tragedia para al menos dos familias de Huancayo, luego de que incendios consumieran por completo sus viviendas en los distritos de San Agustín de Cajas y Huayucachi, dejándolos sin hogar y con pérdidas materiales totales.

El primer caso ocurrió en San Agustín de Cajas, donde Constantina Román perdió su humilde vivienda de material rústico a pocas horas de la Nochebuena. La madre había salido a trabajar mientras sus dos hijos mellizos, de 8 años, jugaban fuera de casa. Al regresar, encontró todo envuelto en llamas. Los menores salvaron la vida, pero el fuego arrasó con ropa, alimentos y electrodomésticos. “Pasé la Navidad en una esquina llorando con mi hija”, contó entre lágrimas.

El segundo incendio se registró en Huayucachi, donde una familia perdió su vivienda mientras se encontraba fuera. La madre, identificada como Sara, relató que las llamas destruyeron muebles, ropa, alimentos y 10 mil soles que habían obtenido mediante un préstamo. Los hijos sobrevivieron, pero ahora la familia requiere con urgencia alimentos y calaminas.

En ambos casos, las causas de los incendios son materia de investigación, mientras las familias afectadas piden apoyo solidario para poder rehacer sus vidas tras pasar una Navidad marcada por la desgracia.