



Cuando iba a su casa para celebrar la Navidad, un ciudadano perdió la vida al ser embestido. Juan Wilder Yanqui Velásquez (45), se desplazaba con una bicicleta, cuando fue impactado por el automóvil de color rojo de placa A6X-081, que era conducido por Miguel T. S. (33), quien fue detenido por policías de carreteras y comisaría del distrito de Acostambo (Huancavelica).

El fatal accidente se suscitó la noche del 24 de diciembre durante las celebraciones en honor a la Virgen de Asunción Machos. La muerte de Juan Yanqui fue en el acto.

TRISTE

El impacto lo produjo el automóvil Toyota que era conducido por Miguel A. T. S. (33), quien fue detenido por los policías por el presunto delito de homicidio culposo.

Según las investigaciones, la víctima se desplazaba en su bicicleta cuando se produjo el impacto.

Como consecuencia, el vehículo se despistó y cayó por un muro de contención, para luego terminar con las llantas hacia arriba.

El conductor detenido fue trasladado a Huancayo para el dosaje etílico y otras diligencias.

El cadáver del infortunado fue llevado a la morgue de Hualhuas.

Cabe mencionar que tres días antes de la muerte de Yanqui, su primo Henry Bautista Canto, también falleció en un accidente de tránsito. El vehículo AYY-722 que conducía chocó con la pesada unidad AJR-856 conducido por Antoni Lambruschini en la vía Central en Junín.