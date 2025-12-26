



Más de 3 mil adolescentes han ingresado a los 9 Centros Juveniles del Ministerio de Justicia. La principal infracción que se ha notificado es por robo agravado, por lo que los menores están en rehabilitación.

En Junín de enero a la fecha del 2025, 44 menores de 14 a 17 años fueron retenidos por cometer delitos, la mayoría por robos. En plena Navidad, policías del Grupo Terna aprehendieron a tres infractores robando

Infracción

Los efectivos encubiertos retuvieron a José G. C. (15). Erick S.G. (14), Junior G.R. (16), quienes arrebataron un celular a Crisly G.C. (26). Cuando los efectivos patrullaban por la Av. Olaya y Pje. La Victoria, vieron pedir ayuda a la agraviada que corría tras una mototaxi de placa CMG-43108. Los agentes persiguieron la unidad menor que chocó contra el vehículo estacionado de placa CEM-318.

La unidad era conducida por José G.C. (15) y sus amigos que según la PNP formarían parte de la banda “Los Pirañas”.